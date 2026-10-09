Завтра похолодание до +13 градусов ночью и до +15 днём. Ветер юго-западный.

Завтра ночью ощутимо похолодает до +13 градусов, а днём всего +15. Будет ли тепло снова?Сегодня, 9 октября, дневная температура воздуха порадует жителей +21 градус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым