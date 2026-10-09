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Новости Липецка

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Завтра похолодание до +13 градусов ночью и до +15 днём. Ветер юго-западный.

Завтра похолодание до +13 градусов ночью и до +15 днём. Ветер юго-западный.

Завтра ночью ощутимо похолодает до +13 градусов, а днём всего +15. Будет ли тепло снова?Сегодня, 9 октября, дневная температура воздуха порадует жителей +21 градус.

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