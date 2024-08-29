ЦБ назвал риски схемы «доходы — на депозиты, расходы — с кредитки»

Граждане на фоне высоких ставок по вкладам начали практиковать финансовую уловку: доходы направляют на депозиты, а текущие расходы оплачивают кредитками в расчете на грейс-период, предполагают в Центробанке.
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