Genesis GV60 встал на гусеницы, а Audi Q6 — на цыпочки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вслед за дакаровским кроссовером GV80 Desert для Жаки Икса компания Genesis показала еще более экстремальное творение.
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