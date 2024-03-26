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"Только вернулся с СВО, чем могу помочь": Какие люди приезжали к "Крокусу" после теракта

Сразу после атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл" к месту трагедии стали стягиваться толпы людей.Вечером 22 марта - сразу после первых новостей о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле" - к месту трагедии стали стягиваться люди.

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