"Только вернулся с СВО, чем могу помочь": Какие люди приезжали к "Крокусу" после теракта

Сразу после атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл" к месту трагедии стали стягиваться толпы людей.Вечером 22 марта - сразу после первых новостей о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле" - к месту трагедии стали стягиваться люди.