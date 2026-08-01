ЦАХАЛ сообщил о ранении офицера в ходе операции в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о ранении офицера в результате операции на юге Ливана. Пострадавший, получивший ранения средней тяжести, был оперативно эвакуирован в больницу для оказания медицинской помощи.
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