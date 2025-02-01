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CBS: тела военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет над Вашингтоном

CBS: тела военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет над Вашингтоном

TASS/EPA/SHAWN THEW Спасатели извлекли тела двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.

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