CBS: тела военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет над Вашингтоном

TASS/EPA/SHAWN THEW Спасатели извлекли тела двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.