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В Госдуме предложили привлекать пенсионеров к наставничеству в школах

Депутаты направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением привлекать неработающих пенсионеров к наставничеству в школах.

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