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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

На пасхальной неделе в городе Иваново временно ограничат движение транспорта

На пасхальной неделе в городе Иваново временно ограничат движение транспорта

В связи с ожидаемым массовым посещением кладбищ жителями Иванова в дни поминовения – 20 и 29 апреля, а также 9 мая, в период с 6 утра до 3 часов дня будет введено временное ограничение на движение автомобильного транспорта по ряду улиц.

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