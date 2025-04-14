На пасхальной неделе в городе Иваново временно ограничат движение транспорта

В связи с ожидаемым массовым посещением кладбищ жителями Иванова в дни поминовения – 20 и 29 апреля, а также 9 мая, в период с 6 утра до 3 часов дня будет введено временное ограничение на движение автомобильного транспорта по ряду улиц.