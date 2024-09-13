Генеральный директор Black Star ответил на призывы признать Клаву Коку иноагентом

Генеральный директор лейбла Black Star, музыкальный продюсер Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, прокомментировал призывы признать певицу Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) иностранным агентом.
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