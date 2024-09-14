Gardian сообщила, что Британия разрешила использовать свои ракеты Storm Shadow, для нанесения ударов вглубь территорий РФ.
Ждем, когда Запад ударит по нам?
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Надо действовать на опережение . а не ждать решения хохлов Долбить их надо ежедневно, особенно все ЖД и Авто дороги заводы, силовые подстанции, ,мосты, станции переобувания вагонов на границе. Остановить всё движение Тогда им будет не до атак на Россию.
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16 час.
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