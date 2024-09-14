Ждем, когда Запад ударит по нам?

ИО

Игорь Овчаренко

Надо действовать на опережение . а не ждать решения хохлов Долбить их надо ежедневно, особенно все ЖД и Авто дороги заводы, силовые подстанции, ,мосты, станции переобувания вагонов на границе. Остановить всё движение Тогда им будет не до атак на Россию.