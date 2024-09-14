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Ждем, когда Запад ударит по нам?

Ждем, когда Запад ударит по нам?

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Надо действовать на опережение . а не ждать  решения хохлов Долбить их надо ежедневно, особенно  все ЖД и Авто дороги заводы, силовые подстанции, ,мосты, станции переобувания вагонов на границе. Остановить всё движение Тогда им будет не до  атак на Россию.
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