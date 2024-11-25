Минфин объяснил необходимость внесудебного взыскания налоговых долгов с физлиц

ВВ

Василий Васильев

Вообще, "целесообразность", как таковая, не является юридически значимым понятием. К ней всегда прибегают тогда, когда по Закону "нельзя, но очень хочется". Причем и на самом высоком уровне. Если кто не помнит, напомню один такой случай. Председатель Конституционного Суда (г-н Зорькин), в течение полугода сначала признал, а потом изменил свое мнение на 180 градусов насчет законности прямого выбора губернаторов. Сделано это было понятно не просто так, а, видимо, в во исполнения желания "сверху". На вопрос о причинах такой "гибкости" в трактовании Конституции, г-н Зорькин как раз и сказал о "политической целесообразности". А вот конкретно о целесообразности поправок указанных в Статье, скажу сразу - это ГЕНИАЛЬНО. Сначала тебя назначают верблюдом, состригают с тебя шерсть, а потом ты ходишь по инстанциям и доказываешь, что шерсть то своя, честно выращенная, а не ворованная. И совсем не факт, что докажешь. Ведь СУД в России, это больше чем СУД. Там как раз целесообразность была всегда. Как и телефонное право и мнение "старших товарищей" из других ветвей Власти и т.п.