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Минфин объяснил необходимость внесудебного взыскания налоговых долгов с физлиц

Минфин объяснил необходимость внесудебного взыскания налоговых долгов с физлиц

В Минфине считают целесообразным введение поправок, согласно которым налоговые органы смогут взыскивать долги с физлиц без суда.

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Комментарии
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Василий Васильев
Вообще, &quot;целесообразность&quot;, как таковая, не является юридически значимым понятием. К ней всегда прибегают тогда, когда по Закону &quot;нельзя, но очень хочется&quot;. Причем и на самом высоком уровне. Если кто не помнит, напомню один такой случай. Председатель Конституционного Суда (г-н Зорькин), в течение полугода сначала признал, а потом изменил свое мнение на 180 градусов насчет законности прямого выбора губернаторов. Сделано это было понятно не просто так, а, видимо, в во исполнения желания &quot;сверху&quot;. На вопрос о причинах такой &quot;гибкости&quot; в трактовании Конституции, г-н Зорькин как раз и сказал о &quot;политической целесообразности&quot;.  А вот конкретно о целесообразности поправок указанных в Статье, скажу сразу - это ГЕНИАЛЬНО. Сначала тебя назначают верблюдом, состригают с тебя шерсть, а потом ты ходишь по инстанциям и доказываешь, что шерсть то своя, честно выращенная, а не ворованная. И совсем не факт, что докажешь. Ведь СУД в России, это больше чем СУД. Там как раз целесообразность была всегда. Как и телефонное право и мнение &quot;старших товарищей&quot; из других ветвей Власти и т.п.
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