Светлов про 6 очков Гусева в игре с минским «Динамо»: «С таким ярким Никитой могли брать золото Олимпиады»

Сергей Светлов считает, что Никита Гусев получал удовольствие от игры с минским «Динамо». – Что скажете о рекорде Гусева – 6 очков (1+5) в матче плей-офф? – Гусев набрал за два периода столько же, сколько за шесть матчей Олимпиады.