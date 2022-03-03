Светлов про 6 очков Гусева в игре с минским «Динамо»: «С таким ярким Никитой могли брать золото Олимпиады»

Сергей Светлов считает, что Никита Гусев получал удовольствие от игры с минским «Динамо». – Что скажете о рекорде Гусева – 6 очков (1+5) в матче плей-офф? – Гусев набрал за два периода столько же, сколько за шесть матчей Олимпиады.
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