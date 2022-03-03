Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

Светлов про 6 очков Гусева в игре с минским «Динамо»: «С таким ярким Никитой могли брать золото Олимпиады»

Сергей Светлов считает, что Никита Гусев получал удовольствие от игры с минским «Динамо». – Что скажете о рекорде Гусева – 6 очков (1+5) в матче плей-офф? – Гусев набрал за два периода столько же, сколько за шесть матчей Олимпиады.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх