Какая погода будет в Казахстане в ближайшие выходные

Прогноз погоды на 12-14 марта предоставили синоптики. Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что в ближайшие три дня южный циклон, который принес настоящую весеннюю погоду в южные области Казахстана, наконец начнет смещаться в северном направлении.