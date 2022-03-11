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Какая погода будет в Казахстане в ближайшие выходные

Какая погода будет в Казахстане в ближайшие выходные

Прогноз погоды на 12-14 марта предоставили синоптики. Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что в ближайшие три дня южный циклон, который принес настоящую весеннюю погоду в южные области Казахстана, наконец начнет смещаться в северном направлении.

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