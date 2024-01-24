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Крымские священнослужителя примут участие в Рождественских чтениях в Москве

Крымские священнослужителя примут участие в Рождественских чтениях в Москве

Крымские священнослужители уже прибыли в столицу России. Основная цель-участие в XXXII Международных образовательных Рождественских чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", сообщается в тг Крымской митрополии.

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