Крымские священнослужителя примут участие в Рождественских чтениях в Москве

Крымские священнослужители уже прибыли в столицу России. Основная цель-участие в XXXII Международных образовательных Рождественских чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", сообщается в тг Крымской митрополии.
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