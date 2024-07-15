Автоэксперт Ракитин рассказал, как не пострадать в повторном ДТП

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин посоветовал попавшим в аварию на скоростной трассе как можно скорее покинуть автомобиль, чтобы избежать повторного ДТП, когда превысивший скорость водитель сбивает стоящих на дороге участников предыдущего дорожного инцидента.
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