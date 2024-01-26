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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    твари!!!Вот зачем укропы ...
  • лина любимцева
    Это неукраинцы и не славяне. Это ЖЫДО-бандэровцы делают. У них вера своя,  сатанинская... А не православная. Они на п...Вот зачем укропы ...
  • лина любимцева
    Продают древние Иконы... А Запад хапает!! Они всегда грабили в часы несчастий и войн. Так и живут. На награбленном!! ...Вот зачем укропы ...

Зачем русские отдали США свой уран?

Зачем русские отдали США свой уран?

И отдали ли.В Интернете некоторые господа уже много раз на всякие лады рассказывали сказку о том, что Россия якобы продала "последнюю урановую рубашку" злым американцам, причем за бесценок, и теперь у нас нету оружейного урана и плутония, чтобы сделать атомные бомбы.

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