Харьков! Высокоточный снаряд по личному составу ВСУ: общежитие взлетело на воздух

Об этом рассказывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Общежитие часто использовалось для ротации войск в поселке Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек.
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