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  • Boris Borisov
    Неправда Ваша , батенька !!!!! Я заканчиваю отлично!Чего и Вам желаю !!!! ))))))))))))!!!!))))🤣😄😀Борис, ты не прав
  • Andrey
    А гадость такая - вблизи выборов шлёпнут для скандала. "Свои".Борис, ты не прав
  • Алексей Ухов
    Просто не чуть не удивлюсь, если это педрило будет официально учавствовать в выборах!Борис, ты не прав

Как российские "элиты" снабжают Украину топливом для западных танков, чтобы у нацистов не иссякли силы нас убивать!

Как российские "элиты" снабжают Украину топливом для западных танков, чтобы у нацистов не иссякли силы нас убивать!

Юрий Кот Да когда же вы уже нажрётесь?!!! Господи, помоги России избавиться от этих кровопийц!   Дорогие братья и сестры.

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Комментарии
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Алексей Григорьев
Без согласия с верхушкой страны ничего из России не вывозится.  Откуда появились эти ....... можно посмотреть по их биографии и понять, кто их привёл к власти.
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1 час.
С С
А как бы к нашим актеришкам присовокупить наш олигархат? Для конфискации заработанного непосильным трудом. Хватит издевательств на Россией.
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1 час.
sergo galin
умник , почитай википедию ,там много сказано о сотрудничестве американцев и нацисткой германией . я предлагаю почитать маленькую вырезку -По словам Брэдфорда Снелла, &quot;General Motors была гораздо важнее для нацистской военной машины, чем Швейцария&quot;. &quot;Нацисты могли бы вторгнуться в Польшу и Россию и без Швейцарии. Они не смогли бы сделать этого без GM . остальные факты , постарайся сам найти
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11 мин.

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