Как российские "элиты" снабжают Украину топливом для западных танков, чтобы у нацистов не иссякли силы нас убивать!

Алексей Григорьев Без согласия с верхушкой страны ничего из России не вывозится. Откуда появились эти ....... можно посмотреть по их биографии и понять, кто их привёл к власти.

С С А как бы к нашим актеришкам присовокупить наш олигархат? Для конфискации заработанного непосильным трудом. Хватит издевательств на Россией.