Юрий Кот Да когда же вы уже нажрётесь?!!! Господи, помоги России избавиться от этих кровопийц! Дорогие братья и сестры.
Как российские "элиты" снабжают Украину топливом для западных танков, чтобы у нацистов не иссякли силы нас убивать!
Комментарии
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Алексей Григорьев
Без согласия с верхушкой страны ничего из России не вывозится. Откуда появились эти ....... можно посмотреть по их биографии и понять, кто их привёл к власти.
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1 час.
С С
А как бы к нашим актеришкам присовокупить наш олигархат? Для конфискации заработанного непосильным трудом. Хватит издевательств на Россией.
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1 час.
sergo galin
умник , почитай википедию ,там много сказано о сотрудничестве американцев и нацисткой германией . я предлагаю почитать маленькую вырезку -По словам Брэдфорда Снелла, "General Motors была гораздо важнее для нацистской военной машины, чем Швейцария". "Нацисты могли бы вторгнуться в Польшу и Россию и без Швейцарии. Они не смогли бы сделать этого без GM . остальные факты , постарайся сам найти
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11 мин.
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