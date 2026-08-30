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Zero Hedge

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Poland, US Discuss Establishing Permanent American Military Bases

Poland, US Discuss Establishing Permanent American Military Bases

Poland, US Discuss Establishing Permanent American Military Bases Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, Poland and Pentagon officials are in discussions about possibly locating several American military bases in the country, Polish Deputy Defense Minister Paweł Zalewski said after a meeting of the North Atlantic Council at NATO headquarters in Brussels Aug.

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