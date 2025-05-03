В Аларском районе мотоциклист погиб, врезавшись в забор

В Аларском районе 3 мая произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. 44-летний мужчина, управляя мотоциклом «Racer» в селе Аляты на улице Центральная, потерял контроль над транспортным средством, съехал с дороги и врезался в забор.