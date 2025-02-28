Старые купюры потеряли свою ценность, магазины и банки отказываются принимать Юлия ЧелкановаВ последние месяцы в России наблюдается резкое сокращение обращения старых банкнот, которые ранее считались законным средством платежа.
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