iPhone 18 Pro подорожает не так сильно, как ждали — цены iPhone Ultra тоже утекли в сеть

Утечки от Vodafone указывают на повышение стоимости Pro-моделей примерно на $100, а цена нового iPhone Ultra может стартовать с $2000 Зарубежные операторы связи начали раскрывать цены нового поколения iPhone.
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