Россия и Китай объединяют усилия для поиска героев Второй мировой войны

Россия и Китай совместно работают над установлением судеб погибших Второй мировой войны. Лидеры двух стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин, заявили о важности сохранения памятников и усиления законодательных мер для увековечения памяти героев.
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