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«Metaversum» — новая страшная вселенная Марка Цукерберга

«Metaversum» — новая страшная вселенная Марка Цукерберга

У многих из нас все большее беспокойство вызывает последний план Марка Цукерберга по дальнейшему развитию цифрового пространства и сотворения «прекрасного, нового мира», путем создания новой виртуальной «реальности», которая сделает человечество еще более уязвимым, прежде всего для „технарей” интернета В дополнение к явно психологическим негативам необходимо также принимать во внимание общественные и политические аспекты: власть этой частной компании может вырасти еще больше, если уже в наши дни произвольно подвергает цензуре весь интернет и принимает важные решения, например при выборах президента США, а также через свои социальные сети имеет очень серьезное влияние на общество.

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