Секреты самого красивого в истории российского кино: как создавались костюмы «Мастера и Маргариты» Алёна Юрьева Времена 30-х годов в Советском Союзе окутаны атмосферой загадочности и стиля, которые Михаил Локшин, режиссер фильма «Мастер и Маргарита», великолепно воплотил в своем шедевре.
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