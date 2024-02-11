Секреты самого красивого в истории российского кино: как создавались костюмы «Мастера и Маргариты» Алёна Юрьева Времена 30-х годов в Советском Союзе окутаны атмосферой загадочности и стиля, которые Михаил Локшин, режиссер фильма «Мастер и Маргарита», великолепно воплотил в своем шедевре.