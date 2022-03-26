Уход зарубежных компаний с рынка позволил небольшим российским предприятиям завить о себе

Приостановка деятельности в России, о которой из-за санкций объявляют многие западные компании, открывает уникальные возможности для отечественных производителей во многих отраслях, начиная от высокотехнологичных и заканчивая производством одежды.
Приостановка деятельности в России, о которой из-за санкций объявляют многие западные компании, открывает уникальные возможности для отечественных производителей во многих отраслях, начиная от высокотехнологичных и заканчивая производством одежды.
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