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Кедми раскрыл суть ультиматума Путина в адрес США и НАТО

Кедми раскрыл суть ультиматума Путина в адрес США и НАТО

Российский лидер Владимир Путин выдвинул американским властям более серьезный ультиматум, чем ранее был предъявлен НАТО, потому что Москва не намерена мириться с попытками Вашингтона действовать в своих эгоистичных внешнеполитических интересах.

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