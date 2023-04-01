Кедми раскрыл суть ультиматума Путина в адрес США и НАТО

Российский лидер Владимир Путин выдвинул американским властям более серьезный ультиматум, чем ранее был предъявлен НАТО, потому что Москва не намерена мириться с попытками Вашингтона действовать в своих эгоистичных внешнеполитических интересах.
Российский лидер Владимир Путин выдвинул американским властям более серьезный ультиматум, чем ранее был предъявлен НАТО, потому что Москва не намерена мириться с попытками Вашингтона действовать в своих эгоистичных внешнеполитических интересах.
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