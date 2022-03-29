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Французы назвали Байдена «катастрофой» после его заявлений о Путине

Французы назвали Байдена «катастрофой» после его заявлений о Путине

Издание Le Figaro разместило материал касательно заявлений французского лидера Эммануэля Макрона, который выразил мнение, что следует воздержаться от высказываний и действий, имеющих возможность спровоцировать эскалацию украинского конфликта.

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