Французы назвали Байдена «катастрофой» после его заявлений о Путине

Издание Le Figaro разместило материал касательно заявлений французского лидера Эммануэля Макрона, который выразил мнение, что следует воздержаться от высказываний и действий, имеющих возможность спровоцировать эскалацию украинского конфликта.
Издание Le Figaro разместило материал касательно заявлений французского лидера Эммануэля Макрона, который выразил мнение, что следует воздержаться от высказываний и действий, имеющих возможность спровоцировать эскалацию украинского конфликта.
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