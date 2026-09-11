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Царьград

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Индекс Московской биржи упал на 1,5% в утренней сессии января

Индекс Московской биржи упал на 1,5% в утренней сессии января

Индекс Московской биржи с кодом IMOEX2 на утренней сессии 27 января 2025 года снизился на 1,5%, достигнув отметки 2 301,01 пункта.

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