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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голенков забил в дебютном матче за «Балтику». Столько же голов было в 29 предыдущих играх РПЛ за «Ростов»

Егор Голенков отметился голом в первом матче за «Балтику». 27-летний нападающий дебютировал за калининградский клуб в игре Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» и сразу отличился.

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