В Ленинском районе Тульской области выявили нарушение при обороте мясных полуфабрикатов

Партия замороженных полуфабрикатов из мяса индейки весом 72 кг поступила без действующего ветеринарного документа, что нарушает прослеживаемость товара.
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