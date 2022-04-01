В Краснодаре в приюте «Краснодог» прошли обыски

В Краснодаре в приюте «Краснодог» прошли обыскиСтало известно, что в краснодарском приюте для животных «Краснодог», находящемся на улице Куйбышева, 2, 30 марта прошли обыски, которые, по словам сотрудников организации, проводил следственный комитет.