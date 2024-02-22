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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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СПАСИБО ЗА ТРУД

СПАСИБО ЗА ТРУД

В областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича 16.02.2024г прошло торжественное собрание, посвященное подведению итогов соревнования по социально-экономическому развитию Бобруйского района за 2023 год.

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