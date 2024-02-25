Вероника Степанова: «Подшучивать и подначивать коллег и знакомых – наш стиль, стиль поколения. Мы выросли онлайн, в культуре мемов и приколов»

Степанова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее назвал ее «увлекающейся натурой». «Дело не в «увлекающейся натуре», а в разнице менталитетов: долой мрак, скуку и постные физиономии! Время поменялось.
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