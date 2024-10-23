Байден заявил о необходимости "политически закрыть и устранить" Трампа

TASS/AP/Alex Brandon Американский лидер Джо Байден заявил о необходимости "политически закрыть и устранить" экс-хозяина Белого дома и кандидата на должность президента США от республиканцев Дональда Трампа.
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