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Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками. У Макдэвида 39 баллов, у Робертсона – 36

Никита Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками. Форвард «Тампы» сегодня набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ).

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