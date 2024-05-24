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Что помогает от укусов комаров — ценные советы врача

Что помогает от укусов комаров — ценные советы врача

Укус комара — явление малоприятное, но в большинстве случаев безобидное: почешется и пройдёт. Чем помазать повреждённое место, чтобы это случилось быстрее, и что делать, если организм ответил на нападение насекомого аллергической реакцией, рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Маслова, передает inAktau.

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