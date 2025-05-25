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Обмен наполовину завершён: 303 русских воина вернулись домой из плена

Обмен наполовину завершён: 303 русских воина вернулись домой из плена

303 русских военнослужащих вернулись в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Министерство обороны России подтвердило завершение обмена по стамбульским договоренностям, при котором также переданы 303 военнопленных ВСУ.

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