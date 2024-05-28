Sony приготовила сюрприз подписчикам расширенных PS Plus — в июне они впервые пол...

Sony приготовила сюрприз подписчикам расширенных PS Plus — в июне они впервые получат игры с PlayStation VR2 и PlayStation 2Компания Sony официально анонсировала глобальную распродажу Days of Play, которая пройдет с 29 мая по 12 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)