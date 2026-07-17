Споры Маска и Альтмана проявили проблему космических дата-центров для ИИ

Планы SpaceX по размещению вычислительных мощностей на орбите зависят от дешёвых многоразовых запусков и массового производства спутников, которых пока нетИлон Маск и Сэм Альтман публично поспорили о перспективах космических дата-центров для искусственного интеллекта, вновь обратив внимание на разрыв между планами компаний и текущими возможностями космической отрасли.
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