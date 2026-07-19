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Вере Сотниковой 66: почему все романы актрисы заканчивались расставанием

Вере Сотниковой 66: почему все романы актрисы заканчивались расставанием

19 июля Вере Сотниковой исполняется 66 лет, но время словно обходит её стороной. Эффектная и яркая, она десятилетиями сводила с ума мужчин, однако ни один из её многочисленных романов не увенчался долгим счастливым союзом.

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