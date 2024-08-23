ВСУшник осуществляет объективный контроль накрытия позиций своих "побратимов" на Южно-Донецком направлении русской кассетной авиабомбой РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
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ВСУшник осуществляет объективный контроль накрытия позиций своих "побратимов" на Южно-Донецком направлении русской кассетной авиабомбой РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
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