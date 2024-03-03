Разыгрываем билеты на концерт Евы Власовой в “Роза Холл” 🗓 8 марта, 19:00 📍 Набережная Лаванды, 6с1 💳 3000-15000₽ Два билета на концерт разыграем среди подписчиков, которые поддержали наш канал.