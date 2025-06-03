Сотрудники УМВД России по Смоленской области задержали подозреваемых в хищении обманным путем 52 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска и отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Смоленской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали четырех женщин, причастных к хищению 52 млн рублей у смоленского предпринимателя.
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