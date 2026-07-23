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Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июля

Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июля

ВСУ переименовались в "Армию Драпатого", но суть осталась. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Марко Рубио о реальной ситуации на фронте и предупредил о недопустимости накачки Киева оружием.

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