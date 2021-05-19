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Пети: «Бензема — лучший нападающий в мире. Он отбыл свое и заслужил вызов в сборную Франции»

Пети: «Бензема — лучший нападающий в мире. Он отбыл свое и заслужил вызов в сборную Франции»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал вызов нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду для участия в чемпионате Европы 2020.

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