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«Я раньше свинья был», – Станислав Садальский о похудении на 35 кг

«Я раньше свинья был», – Станислав Садальский о похудении на 35 кг

Станислав Садальский продолжает оставаться на виду благодаря своей активной деятельности в социальных сетях, где он делится воспоминаниями о легендах отечественного театра и кино, а также откровенно обсуждает актуальные события в мире светской жизни.

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