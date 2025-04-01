«Я раньше свинья был», – Станислав Садальский о похудении на 35 кг

Станислав Садальский продолжает оставаться на виду благодаря своей активной деятельности в социальных сетях, где он делится воспоминаниями о легендах отечественного театра и кино, а также откровенно обсуждает актуальные события в мире светской жизни.
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