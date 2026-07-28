Матвиенко: на весенней сессии парламент принял более 300 федеральных законов

За время весенней сессии в 2026 году парламентом было принято более 300 федеральных законов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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