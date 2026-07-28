Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 835 подписчиков

Матвиенко: на весенней сессии парламент принял более 300 федеральных законов

Матвиенко: на весенней сессии парламент принял более 300 федеральных законов

За время весенней сессии в 2026 году парламентом было принято более 300 федеральных законов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии