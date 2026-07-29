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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Появились фото нового совместного отдыха Ферстаппена и Вольффа

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике отдыхают вместе с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом и его женой Сьюзи .

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