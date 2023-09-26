Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсах от Бессмертного полка России

В рамках проекта Бессмертный полк России запустил два масштабных конкурса: Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» и Всероссийский конкурс народных сценариев, посвященных 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
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